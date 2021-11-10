Карен Хачанов опубликовал снимок из Еревана. Кафельников и Веснина отреагировали

29-я ракетка мира россиянин Карен Хачанов опубликовал атмосферный снимок из Еревана (Армения).
«Здравствуй, Ереван! Карен Джан в городе», — написал Хачанов, продублировав текст на армянском языке.
Публикация доступна в «инстаграме» Карена Хачанова.
На публикацию отреагировали коллеги Хачанова. «Босс на месте», — написала в комментариях Елена Веснина. «Цава танэм ахпер джан», — отреагировал на фото на армянском языке экс первая ракетка мира, двукратный победитель турниров «Большого шлема» Евгений Кафельников.
Ранее во втором круге турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция) Хачанов в трёх сетах уступил представителю Болгарии Григору Димитрову со счётом 6:4, 2:6, 0:6. До конца сезона Карен сыграет только в финальной стадии Кубка Дэвиса, которая стартует 25 ноября. В состав сборной России также вошли: Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Аслан Карацев и Евгений Донской. На групповом этапе они сразятся с командами Испании и Эквадора.
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