Премьер-министр штата Виктория: не хочу, чтоб игроки-миллионеры подвергали фанатов риску

Премьер-министр штата Виктория Дэниэль Эндрюс высказался по поводу ситуации вокруг обязательной вакцинации игроков перед Открытым чемпионатом Австралии — 2022. Ранее сообщалось, что в турнире смогут принять участие и невакцинированные игроки — для этого им придётся отбыть двухнедельный карантин.

«Наша позиция как штата такова: если мы сказали, что не будем делать исключения, значит, мы не будем делать исключения. Эта позиция не изменится. Я не хочу, чтобы люди, которые будут сидеть на трибунах, прививались, а потом игроки-миллионеры, которые по факту должны быть вакцинированы, бегали по этому месту, по сути, подвергая всех такому высокому риску. Также я не собираюсь допускать, чтобы непривитые люди могли купить билет на Открытый чемпионат Австралии, пока вакцинированные игроки перемещаются по Мельбурнскому парку», — приводит слова Эндрюса Sky News Australia.