«Как мне нравится этот гамачок». Кафельников — о фото Павлюченковой с отдыха на Мальдивах
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Двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира россиянин Евгений Кафельников отреагировал на фото соотечественницы Анастасии Павлюченковой с отдыха на Мальдивах.
В комментарии к посту теннисистки в «Инстаграме» Кафельников написал: «Как мне нравится этот гамачок».
В нынешнем сезоне Павлюченкова впервые в карьере вышла в финал турнира «Большого шлема». Это произошло на «Ролан Гаррос», где Анастасия проиграла представительнице Чехии Барборе Крейчиковой со счётом 1:6, 6:2, 4:6. Также Павлюченкова в паре с Андреем Рублёвым стала олимпийской чемпионкой Токио в миксте и в составе сборной России завоевала Кубок Билли Джин Кинг, финальный этап которого прошёл в Праге.
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