«Как мне нравится этот гамачок». Кафельников — о фото Павлюченковой с отдыха на Мальдивах

Двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира россиянин Евгений Кафельников отреагировал на фото соотечественницы Анастасии Павлюченковой с отдыха на Мальдивах.

В комментарии к посту теннисистки в «Инстаграме» Кафельников написал: «Как мне нравится этот гамачок».

В нынешнем сезоне Павлюченкова впервые в карьере вышла в финал турнира «Большого шлема». Это произошло на «Ролан Гаррос», где Анастасия проиграла представительнице Чехии Барборе Крейчиковой со счётом 1:6, 6:2, 4:6. Также Павлюченкова в паре с Андреем Рублёвым стала олимпийской чемпионкой Токио в миксте и в составе сборной России завоевала Кубок Билли Джин Кинг, финальный этап которого прошёл в Праге.