Энди Маррей выиграл розыгрыш из 24 ударов в матче с Янником Синнером в Стокгольме. Видео

Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, британский теннисист Энди Маррей пробился в четвертьфинал турнира категории ATP-250 в Стокгольме (Швеция). В матче второго круга двукратный олимпийский чемпион в двух сетах одолел первого сеяного, 20-летнего итальянца Янника Синнера со счётом 7:6 (7:4), 6:3.

В начале стартовой партии соперники провели эффектный розыгрыш, состоявший из 24 ударов. Победителем перестрелки оказался британец.

Видео эффектного розыгрыша в матча Маррей — Синнер

За право выйти в полуфинал соревнований Маррей сразится с американцем Томми Полом. Призовой фонд турнира составил € 635 750. Действующим чемпионом является представитель Канады Денис Шаповалов.