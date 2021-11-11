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Мугуруса — о стартовой игре на Итоговом турнире: очень болезненное поражение

Мугуруса — о стартовой игре на Итоговом турнире: очень болезненное поражение
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Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса прокомментировала поражение от чешки Каролины Плишковой на групповом этапе Итогового турнира WTA — 6:4, 2:6, 6:7 (6:8).

«Мне показалось, что во втором сете я подавала не так хорошо, как в первом. В начале партии Каролина сделала брейк. Она в целом разыгралась и начала лучше подавать. Это всегда является её главным оружием. С этого момента матч стал напряжённее. В третьем сете мне удалось вернуться и мы выдали настоящую битву.

Как итог, тяжёлый матч для нас обеих. Я спасла много матчболов и в итоге судьбу матча решил один розыгрыш… Безусловно, это очень болезненное поражение.

Я сражалась изо всех сил и до самого конца. В конце разница была в одно очко. Пусть, учитывая все обстоятельства, мне и было тяжело, я была рада сыграть для прекрасной мексиканской публики», — цитирует Мугурусу официальный сайт WTA.

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