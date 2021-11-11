Томми Пол в трёх сетах одолел Маррея и пробился в полуфинал турнира в Стокгольме

Американский теннисист Томми Пол вышел в полуфинал турнира категории ATP-250 в Стокгольме (Швеция), который завершится 13 ноября. Он обыграл представителя Великобритании Энди Маррея — 6:2, 3:6, 6:3.

Встреча продлилась 2 часа 15 минут. Пол 2 раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 8. На счету Маррея 4 эйса, 2 двойные ошибки и 2 брейка при 2 брейк-пойнтах.

За право выйти в финал соревнований Томми Пол сразится с соотечественником Фрэнсисом Тиафо, который сегодня, 11 ноября, в своём четвертьфинале оказался сильнее Даниэля Эванса (1:6, 6:1, 6:1).

Призовой фонд турнира составил € 635 750. Его действующим чемпионом является канадец Денис Шаповалов, который принимает участие в текущем розыгрыше.