Томми Пол в трёх сетах одолел Маррея и пробился в полуфинал турнира в Стокгольме
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Американский теннисист Томми Пол вышел в полуфинал турнира категории ATP-250 в Стокгольме (Швеция), который завершится 13 ноября. Он обыграл представителя Великобритании Энди Маррея — 6:2, 3:6, 6:3.
Встреча продлилась 2 часа 15 минут. Пол 2 раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 8. На счету Маррея 4 эйса, 2 двойные ошибки и 2 брейка при 2 брейк-пойнтах.
За право выйти в финал соревнований Томми Пол сразится с соотечественником Фрэнсисом Тиафо, который сегодня, 11 ноября, в своём четвертьфинале оказался сильнее Даниэля Эванса (1:6, 6:1, 6:1).
Стокгольм. 1/4 финала
11 ноября 2021, четверг. 20:15 МСК
143
Энди Маррей
Э. Маррей
Окончен
1 : 2
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|3
|6
52
Томми Пол
Т. Пол
Призовой фонд турнира составил € 635 750. Его действующим чемпионом является канадец Денис Шаповалов, который принимает участие в текущем розыгрыше.
Комментарии
- 11 ноября 2021
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