Феликс Оже-Альяссим в Стокгольме одержал 100-ю победу в карьере

Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим, обыгравший в четвертьфинале турнира категории ATP-250 в Стокгольме (Швеция) представителя Нидерландов Ботика ван де Зандсхулпа со счётом 6:4, 6:3, одержал свою 100-ю победу в карьере, сообщает официальный сайт тура.

«Это прекрасное достижение. 100 побед в карьере — это нечто особенное. Надеюсь, в ближайшие годы смогу покорить и другие вершины. Я провёл ещё один хороший матч. Всегда приятно побеждать в двух сетах. В этом году Ботик обыграл ряд непростых соперников, так что я был готов показать свой лучший теннис. Я прекрасно подавал. Мне пришлось отыграть несколько брейк-пойнтов, но в целом я комфортно себя чувствовал на подаче. Отлично двигался и старался выполнять разнообразные удары. Этот корт здорово мне подходит», — сказал Оже-Альяссим.

За выход в финал Феликс поспорит с соотечественником Денисом Шаповаловым.