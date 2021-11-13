Шаповалов сыграет с Полом в финале турнира в Стокгольме
Поделиться
Канадский теннисист Денис Шаповалов вышел в финал турнира в Стокгольме. В полуфинале ему удалось одержать победу над соотечественником Феликсом Оже-Альяссимом со счётом 6:4, 7:5.
Продолжительность встречи составила 1 час 58 минут. За это время Шаповалов сделал 6 подач навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 4 из 6 брейк-пойнта. На счету Оже-Альяссима 2 эйса, 2 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 5.
В финале турнира, Шаповалов встретится с представителем США Томми Полом, который в своём полуфинальном матче турнира переиграл соотечественника Фрэнсиса Тиафо.
Отметим, Шаповалов является действующим чемпионом турнира в Стокгольме. Призовой фонд соревнований в 2021 году составляет € 635 750.
Комментарии
- 13 ноября 2021
-
01:25
-
01:02
-
00:52
- 12 ноября 2021
-
23:54
-
23:38
-
23:21
-
20:16
-
19:53
-
18:44
-
18:06
-
17:02
-
16:43
-
14:01
-
13:52
-
13:32
-
13:06
-
11:35
-
11:08
-
10:17
-
09:53
-
09:45
-
09:24
-
09:21
-
09:13
-
09:10
-
08:55
-
08:45
-
08:28
-
01:22
-
00:56
-
00:44
-
00:29
-
00:17
- 11 ноября 2021
-
22:59
-
22:44
Партнерский контент