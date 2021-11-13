Шаповалов сыграет с Полом в финале турнира в Стокгольме

Канадский теннисист Денис Шаповалов вышел в финал турнира в Стокгольме. В полуфинале ему удалось одержать победу над соотечественником Феликсом Оже-Альяссимом со счётом 6:4, 7:5.

Продолжительность встречи составила 1 час 58 минут. За это время Шаповалов сделал 6 подач навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 4 из 6 брейк-пойнта. На счету Оже-Альяссима 2 эйса, 2 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 5.

В финале турнира, Шаповалов встретится с представителем США Томми Полом, который в своём полуфинальном матче турнира переиграл соотечественника Фрэнсиса Тиафо.

Отметим, Шаповалов является действующим чемпионом турнира в Стокгольме. Призовой фонд соревнований в 2021 году составляет € 635 750.