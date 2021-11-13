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Шаповалов сыграет с Полом в финале турнира в Стокгольме

Шаповалов сыграет с Полом в финале турнира в Стокгольме
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Канадский теннисист Денис Шаповалов вышел в финал турнира в Стокгольме. В полуфинале ему удалось одержать победу над соотечественником Феликсом Оже-Альяссимом со счётом 6:4, 7:5.

Продолжительность встречи составила 1 час 58 минут. За это время Шаповалов сделал 6 подач навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 4 из 6 брейк-пойнта. На счету Оже-Альяссима 2 эйса, 2 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 5.

В финале турнира, Шаповалов встретится с представителем США Томми Полом, который в своём полуфинальном матче турнира переиграл соотечественника Фрэнсиса Тиафо.

Отметим, Шаповалов является действующим чемпионом турнира в Стокгольме. Призовой фонд соревнований в 2021 году составляет € 635 750.

Стокгольм. 1/2 финала
12 ноября 2021, пятница. 23:00 МСК
Денис Шаповалов
18
Канада
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7  
4 		5  
         
Феликс Оже-Альяссим
11
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Комментарии
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