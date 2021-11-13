Мугуруса: собираюсь отдать в каждом матче Итогового турнира всё, что у меня осталось

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса прокомментировала победу во втором матче группового турнира Итогового турнира WTA в Гвадалахаре с Барборой Крейчиковой (Чехия) (2:6, 6:3, 6:4).

«Я начала первый сет неудачно. Во втором же мне очень сильно помогли трибуны. Я говорила об этом и раньше, но они действительно очень сильно меня подбадривают. В один момент я просто поняла, что не имею право уйти с корта, не дав бой Барборе и не попытавшись изменить ситуацию.

Чувствовала, что в первом сете я делала недостаточно. Каждый раз, когда я подавала, она зарабатывала брейк-пойнты и доминировала в игре. Подача – серьёзное оружие на такой высоте. Нужно было что-то менять. Я максимально сконцентрировалась на подаче первым мячом, чтобы держать свои геймы, а потом постараться сделать брейк. Это сыграло ключевую роль.

Мне здесь нравится. Это последний рывок. Я собираюсь отдать всё, что у меня осталось. Даже если я буду проигрывать с разгромным счётом, я не опущу руки. У меня всегда есть шанс, потому что я играла со всеми своими соперницами. Никогда нет ощущения, что шансов отыграться нет. Вот откуда я черпаю энергию. Я очень хочу воспользоваться своими шансами», — приводит слова Мугурусы официальный сайт WTA.