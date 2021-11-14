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ATP забавно представила участников Итогового чемпионата, собрав их за одним столом

ATP забавно представила участников Итогового чемпионата, собрав их за одним столом
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Пресс-служба ATP в преддверии старта Итогового чемпионата ATP в Турине забавно представила его участников.

На рисунке вся восьмёрка собралась за столом. Художник изобразил возле каждого теннисиста определённые блюда, к примеру, итальянец Берреттини презентует всем пиццу, возле немца Зверева лежат баварские сосиски, Медведев перчит рыбу, которую, как сам признавался, очень любит, возле Джоковича тарелка с овощами, что напоминает болельщикам о строгой диете чемпиона. Также интересно, что Зверев и Рублёв хвастаются золотыми олимпийскими медалями, а на Джоковиче красуется цепочка с цифрой «20».

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Напомним, в Итоговом турнире ATP – 2021 примут участие восемь лидеров Чемпионской гонки ATP – Новак Джокович (Сербия), Даниил Медведев (Россия), Стефанос Циципас (Греция), Александр Зверев (Германия), Андрей Рублёв (Россия), Маттео Берреттини (Италия), Каспер Рууд (Норвегия) и Хуберт Хуркач (Польша). Соревнования пройдут с 14 по 21 ноября. Действующим чемпионом является Медведев.

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