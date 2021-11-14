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Крис Эверт отреагировала на исчезновение китайской теннисистки Пэн Шуай

Крис Эверт отреагировала на исчезновение китайской теннисистки Пэн Шуай
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Американка Крис Эверт, являющаяся 18-кратной победительницей турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, отреагировала на исчезновение победительницы двух ТБШ в парном разряде китаянки Пэн Шуай.

Напомним, Шуай не выходит на связь более полутора недель после того, как заявила о домогательствах со стороны бывшего вице-премьера Китая Чжана Гаоли.

Эверт ответила на призыв одного из фанатов тенниса. «Все фанаты ждут, когда вы начнёте говорить об этом», — гласил твит.

«Да, происходящее очень тревожит. Я знаю Пэн с 14 лет, мы все должны быть обеспокоены следующими вопросами: «Где она?» «Она в безопасности?» Будем благодарны за любую информацию», — написала Эверт в своём «твиттере».

Отметим, что хэштег #WhereIsPengShuai, который запустила французская теннисистка Ализе Корне, набирает популярность в «Твиттере».

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