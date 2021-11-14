Оже-Альяссим вслед за Шаповаловым отказался от участия в Кубке Дэвиса

11-я ракетка мира канадец Феликс Оже-Альяссим не сыграет в финальной стадии Кубка Дэвиса, которая пройдёт с 25 ноября по 5 декабря. Об этом сообщает Tennis Canada.
«Да, я отказываюсь от участия в Кубке Дэвиса и завершаю сезон. Уже довольно долго меня беспокоит травма, поэтому мой врач порекомендовал мне отдохнуть. Такое решение поможет мне избавиться от проблем со здоровьем перед стартом нового сезона. Я всегда горжусь тем, что представляю свою страну, поэтому такое решение далось мне нелегко. Тем не менее буду изо всех сил поддерживать команду на соревнованиях в Мадриде», — сказал Оже-Альяссим.
Ранее от участия в Кубке Дэвиса отказался ещё один ведущий канадский игрок Денис Шаповалов.
Напомним, сборная Канады является финалистом последнего розыгрыша Кубка Дэвиса, который состоялся в 2019 году. В финале они уступили сборной Испании, которая на предстоящем турнире также сыграет без своего лидера Рафаэля Надаля.
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