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Мугуруса победила Контавейт на Итоговом чемпионате WTA. Обе теннисистки вышли в полуфинал

Мугуруса победила Контавейт на Итоговом чемпионате WTA. Обе теннисистки вышли в полуфинал
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Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса в третьем туре группового этапа Итогового чемпионата WTA в Гвадалахаре (Мексика) обыграла представительницу Эстонии Анетт Контавейт со счётом 6:4, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 27 минут.

Бывшая первая ракетка мира 7 раз подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 2 из 6 брейк-пойнтов. На счету Контавейт 2 эйса, 3 двойные ошибки и ни одного брейка.

Гарбинье и Анетт вышли в полуфинал Итогового чемпионата из группы Теотиуакан. Не смогли пройти дальше чешки Каролина Плишкова и Барбора Крейчикова.

В группу Чичен-Ица попали Арина Соболенко (Беларусь), Мария Саккари (Греция), Ига Свёнтек (Польша) и Паула Бадоса (Испания). Призовой фонд соревнований составляет $ 5 млн. Турнир завершится 17 ноября.

Гвадалахара. Группа Теотиуакан
15 ноября 2021, понедельник. 04:40 МСК
Гарбинье Мугуруса
Испания
Гарбинье Мугуруса
Г. Мугуруса
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		4  
         
Анетт Контавейт
Эстония
Анетт Контавейт
А. Контавейт
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