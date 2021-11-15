Мугуруса победила Контавейт на Итоговом чемпионате WTA. Обе теннисистки вышли в полуфинал

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса в третьем туре группового этапа Итогового чемпионата WTA в Гвадалахаре (Мексика) обыграла представительницу Эстонии Анетт Контавейт со счётом 6:4, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 27 минут.
Бывшая первая ракетка мира 7 раз подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 2 из 6 брейк-пойнтов. На счету Контавейт 2 эйса, 3 двойные ошибки и ни одного брейка.
Гарбинье и Анетт вышли в полуфинал Итогового чемпионата из группы Теотиуакан. Не смогли пройти дальше чешки Каролина Плишкова и Барбора Крейчикова.
В группу Чичен-Ица попали Арина Соболенко (Беларусь), Мария Саккари (Греция), Ига Свёнтек (Польша) и Паула Бадоса (Испания). Призовой фонд соревнований составляет $ 5 млн. Турнир завершится 17 ноября.
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