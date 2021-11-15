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Тренер Федерера оценил шансы Роджера выступить на Australian Open

Тренер Федерера оценил шансы Роджера выступить на Australian Open
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Иван Любичич, тренер 20-кратного победителя турниров «Большого шлема» Роджера Федерера, оценил шансы подопечного принять участие в Открытом чемпионате Австралии, который состоится в начале 2022 года.

«Думаю, шансов очень мало. Он всё ещё восстанавливается после травмы. Зная его, могу сказать, что он хочет пребывать в уверенности, что он в состоянии играть и быть готовым на все сто процентов.

Поэтому я думаю, что выступление на Australian Open не выглядит реальной возможностью в настоящее время. Он делает всё шаг за шагом, ему уже 40 лет, поэтому надо сохранять терпение. Он уже не может восстанавливаться так быстро, как это было раньше», — приводит слова Ивана Любичича издание The Sydney Morning Herald.

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