Новак Джокович эмоционально высказался о пропаже китайской теннисистки Пэн Шуай

Первая ракетка мира серб Новак Джокович отреагировал на ситуацию, развернувшуюся вокруг китайской теннисистки Пэн Шуай. Напомним, спортсменка перестала выходить на связь после того, как заявила о домогательствах со стороны бывшего вице-премьера Китая Чжана Гаоли.

«То, что она пропала, шокирует, это ужасно. Тем более она тот человек, которого я довольно много раз встречал в туре на протяжении предыдущих лет. Очень надеюсь, что её найдут», — приводит слова Джоковича итальянский журналист Луиджи Гатто в своём «твиттере».

Ранее в стартовом для себя матче на Итоговом чемпионате ATP в Турине (Италия) Джокович обыграл норвежца Каспера Рууда со счётом 7:6 (7:4), 6:2. После чего в рекордный седьмой раз получил приз лучшего игрока ATP-тура в сезоне.