Новак Джокович эмоционально высказался о пропаже китайской теннисистки Пэн Шуай
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Первая ракетка мира серб Новак Джокович отреагировал на ситуацию, развернувшуюся вокруг китайской теннисистки Пэн Шуай. Напомним, спортсменка перестала выходить на связь после того, как заявила о домогательствах со стороны бывшего вице-премьера Китая Чжана Гаоли.
«То, что она пропала, шокирует, это ужасно. Тем более она тот человек, которого я довольно много раз встречал в туре на протяжении предыдущих лет. Очень надеюсь, что её найдут», — приводит слова Джоковича итальянский журналист Луиджи Гатто в своём «твиттере».
Ранее в стартовом для себя матче на Итоговом чемпионате ATP в Турине (Италия) Джокович обыграл норвежца Каспера Рууда со счётом 7:6 (7:4), 6:2. После чего в рекордный седьмой раз получил приз лучшего игрока ATP-тура в сезоне.
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