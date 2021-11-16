Итальянский теннисист Маттео Берреттини снялся с Итогового чемпионата ATP в Турине (Италия). Ранее он не смог завершить поединок с немцем Александром Зверевым в красной группе из-за травмы мышц живота. В сетке Берреттини заменит другой итальянец — 20-летний Янник Синнер.

«Ребята, привет, я тут думал, думал, плакал и наконец решился. Мой финал закончился, я опустошён, никогда не думал, что мне придётся отказаться от самого важного теннисного события, когда-либо проводившегося в Италии. Но как бы я не хотел сыграть перед вами, моё тело к этому не готово. Сказать, что мне грустно, – ничего не сказать. У меня ощущение, что я потерял то, ради чего работал годами. Это тяжело, но я верю, что это лучшее решение для меня и моей карьеры. Спасибо за вашу поддержку и тысячи сообщений», — написал Берреттини в своём «инстаграме».