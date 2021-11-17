Тарпищев объяснил, в чём был единственный шанс Рублёва обыграть Джоковича в Турине

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал поражение россиянина Андрея Рублёва в матче с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем на Итоговом чемпионате ATP в Турине (Италия).
«Не должно было быть много ожиданий. Рублёв играет однообразно. Единственный шанс был, если бы процент успешных первых подач был 73. А при 54% успеха в первой подаче сложно было ожидать другого результата – со второй подачей Джокович справлялся легко. Теннис у Рублёва однотипный, агрессивный, наступательный, но когда Джокович в комбинаторике его превосходит, то шансов почти нет.
Связана ли такая первая подача с нервами? Когда Джокович справлялся с его первой подачей, надо было не пытаться её усилить, а наводить точки. Он пытался подавать сильнее и сильнее, а надо было варьировать место попадания. Андрей же пытался быть агрессивнее – и стабильность пропала.
Проблем с выходом в полуфинал быть не должно, но надо дорабатывать. На более медленных скоростях Джокович искуснее. Он играл в линию по всему корту, да ещё и с разным по высоте отскоком – этому надо учиться. Когда Джоковичу дают шанс разыгрывать разнообразно – играть сложно, надо же играть в разных местах и в разной комбинаторике. А тут Джокович король», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 17 ноября 2021
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