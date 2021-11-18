Барбора Крейчикова и Катержина Синякова выиграли Итоговый чемпионат WTA в парном разряде
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Чешские теннисистки Барбора Крейчикова и Катержина Синякова стали победительницами Итогового чемпионата WTA в Гвадалахаре (Мексике) в парном разряде. В финальном матче они победили представительницу Китайского Тайбэя Се Шувэй и бельгийку Элисе Мертенс со счётом 6:3, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 18 минут.
Барбора и Катержина ни разу не подали навылет, совершили 4 двойные ошибки и реализовали 3 из 10 брейк-пойнтов. На счету их соперниц ни одного эйса, 5 двойных ошибок и 1 брейк.
В 2021 году Крейчикова и Синякова также выиграли Открытый чемпионат Франции и завоевали золото на Олимпийских играх в Токио. Барбора и Катержина впервые выиграли Итоговый чемпионат WTA. В 2018 году они дошли до финала.
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