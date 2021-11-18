Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Барбора Крейчикова и Катержина Синякова выиграли Итоговый чемпионат WTA в парном разряде

Барбора Крейчикова и Катержина Синякова выиграли Итоговый чемпионат WTA в парном разряде
Комментарии

Чешские теннисистки Барбора Крейчикова и Катержина Синякова стали победительницами Итогового чемпионата WTA в Гвадалахаре (Мексике) в парном разряде. В финальном матче они победили представительницу Китайского Тайбэя Се Шувэй и бельгийку Элисе Мертенс со счётом 6:3, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 18 минут.

Барбора и Катержина ни разу не подали навылет, совершили 4 двойные ошибки и реализовали 3 из 10 брейк-пойнтов. На счету их соперниц ни одного эйса, 5 двойных ошибок и 1 брейк.

В 2021 году Крейчикова и Синякова также выиграли Открытый чемпионат Франции и завоевали золото на Олимпийских играх в Токио. Барбора и Катержина впервые выиграли Итоговый чемпионат WTA. В 2018 году они дошли до финала.

Новость по теме
Мугуруса стала победительницей Итогового турнира WTA
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021