Гарбинье Мугуруса прокомментировала завоевание титула на Итоговом чемпионате WTA

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса поделилась впечатлениями от победы на Итоговом чемпионате WTA в Гвадалахаре. В финале она обыграла эстонку Анетт Контавейт со счётом 6:3, 7:5.
«Сейчас я невероятно счастлива и чувствую облегчение, потому что в начале турнира испытывала трудности, но потом стала играть лучше. Я сохраняю выдержку, потому что эта победа очень много значит для меня. Выиграть столь большой турнир в Мексике — это просто идеально.
Я рада, что смогла вновь доказать себе — я могу быть лучшей, могу быть маэстро, как говорят в Испании. Победа поможет мне оказаться в хорошем положении на следующий год. Титул стал настоящей наградой за столь долгий сезон. Мы с командой очень упорно работали. Значит, мы всё делали правильно. Я испытываю лучшие чувства. Дело даже не в рейтинге. Мне просто приятно забрать трофей домой», — приводит слова Мугурусы пресс-служба тура.
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