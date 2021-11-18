«Взрыв мозга». Радукану подвела итоги года

Британка Эмма Радукану подвела итоги года, на протяжении которого она, будучи 18-летней теннисисткой, стала сенсационной чемпионкой Открытого чемпионата США.



«Вау… Этот год — взрыв мозга. Хочу сказать спасибо за всю вашу поддержку. Я очень многому научилась, причём делать это пришлось в ускоренном режиме. Позади невероятное путешествие, но всё, что я могу сказать, это то, что я очень взволнована и мотивирована перед следующими шагами.



Чувствую, что могу проделать большую работу вместе со своей командой, и верю, что благодаря терпению у нас всё получится.



Огромное спасибо моей команде и людям, которые меня поддержали! Без вас всё это было бы невозможно», — написала Эмма на своей странице в «Твиттере».