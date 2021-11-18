Хоря Тецэу завершил карьеру после победы в матче Итогового чемпионата ATP в парном разряде

36-летний румынский теннисист Хоря Тецэу провёл последний матч в своей карьере. В дуэте с немцем Кевином Кравицом он обыграл испанца Марселя Гранольерса и аргентинца Орасио Себальоса на Итоговом чемпионате ATP в Турине (Италия) со счётом 6:3, 6:7 (1:7), [10:6].
Эта победа стала единственной для Хори и Кевина на групповом этапе, они не смогли выйти в полуфинал. Перед началом турнира румын заявил, что это последние соревнования в его карьере.
Тецэу — победитель двух турниров «Большого шлема» в парном разряде (Уимблдон-2015, Открытый чемпионат США — 2017); чемпион одного турнира «Большого шлема» в миксте (Открытый чемпионат Австралии — 2012); победитель 38 турниров ATP в парном разряде; бывшая вторая ракетка мира в парном разряде, серебряный призёр Олимпиады-2016.
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