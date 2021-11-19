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Андрей Рублёв — Каспер Рууд: текстовая онлайн-трансляция матча Итогового чемпионата ATP

Андрей Рублёв — Каспер Рууд: текстовая онлайн-трансляция матча Итогового чемпионата ATP
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Сегодня, 19 ноября, в Турине (Италия) состоится матч третьего тура группового этапа Итогового чемпионата ATP, в котором сыграют россиянин Андрей Рублёв и представитель Норвегии Каспер Рууд. Поединок поставлен вторым запуском после парного матча и начнётся не раньше 16:00 мск.

По личным встречам впереди Андрей — 4-0.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Андрей Рублёв — Каспер Рууд на Итоговом чемпионате ATP

Рублёв и Рууд одержали по одной победе и потерпели по одному поражению на групповом этапе. Победитель матча выйдет в полуфинал. Ранее первое место в Зелёной группе себе обеспечил серб Новак Джокович. Действующим чемпионом турнира является россиянин Даниил Медведев.

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