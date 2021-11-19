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WTA пригрозила Китаю лишением всех теннисных турниров из-за ситуации с Пэн Шуай

WTA пригрозила Китаю лишением всех теннисных турниров из-за ситуации с Пэн Шуай
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Глава WTA Стив Саймон высказалсяо ситуации вокруг китайской теннисистки Пэн Шуай. Напомним, спортсменка перестала выходить на связь, после того как заявила о домогательствах со стороны бывшего вице-премьера Китая Чжана Гаоли.

«Мы определённо готовы закрыть наш бизнес (в Китае. — Прим. «Чемпионата») и справиться со всеми вытекающими отсюда осложнениями. Потому что это, конечно, больше, чем просто бизнес. Женщин нужно уважать, а не подвергать цензуре», — приводит слова Стива Саймона CNN.

Напомним, позавчера, 17 ноября, в СМИ распространили письмо якобы авторства Пэн Шуай. В нём от лица теннисистки сообщается, что с ней всё в порядке, а новость о сексуальном насилии не соответствует действительности.

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