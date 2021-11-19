«Леди». Анастасия Павлюченкова показала снимки из чёрно-белой фотосессии

11-я ракетка мира, российская теннисистка Анастасия Павлюченкова опубликовала чёрно-белые снимки с фотосессии.

«Леди», — подписала фото спортсменка.

Фотографии можно посмотреть в «инстаграме» Анастасии Павлюченковой

Дарья Касаткина в комментарии спросила Анастасию: «Когда была проведена эта фотосессия?» Павлюченкова ответила: «Мы ещё не были знакомы с тобой».

Представительница Казахстана Зарина Дияс оценила снимки, написав: «Красотка».

В нынешнем сезоне Павлюченкова впервые в карьере вышла в финал турнира «Большого шлема». Это произошло на «Ролан Гаррос», где Анастасия проиграла представительнице Чехии Барборе Крейчиковой со счётом 1:6, 6:2, 4:6. Также Павлюченкова в паре с Андреем Рублёвым стала олимпийской чемпионкой Токио в миксте и в составе сборной России завоевала Кубок Билли Джин Кинг, финальный этап которого прошёл в Праге.