«В очках спала?» Анастасия Павлюченкова отреагировала на фото Дарьи Касаткиной с Мальдив

Российская теннисистка Дарья Касаткина опубликовала новые фотографии с отдыха на Мальдивах.
«Я проснулась вот так», — подписала снимки Касаткина.
Пост доступен в «инстаграме» Дарьи Касаткиной.
Первая ракетка России Анастасия Павлюченкова в комментарии к посту Дарьи написала: «Королева! Ты в очках спала?»
Касаткина является 26-й ракеткой мира. В 2021 году Дарья провела 57 матчей, в которых одержала 38 побед.
В нынешнем сезоне 11-я ракетка мира Павлюченкова впервые вышла в финал турнира «Большого шлема». Это произошло на «Ролан Гаррос», где Анастасия проиграла чешке Барборе Крейчиковой со счётом 1:6, 6:2, 4:6. Также Павлюченкова в паре с Андреем Рублёвым стала олимпийской чемпионкой Токио в миксте. Дарья и Анастасия в составе сборной России выиграли Кубок Билли Джин Кинг.
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