Эмоции Рууда после сенсационного выхода в полуфинал Итогового чемпионата АТР. Видео

Восьмая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд сенсационно вышел в полуфинал Итогового чемпионата АТР, который проходит в Турине (Италия). В матче третьего тура в Зелёной группе Рууд одержал волевую победу над россиянином Андреем Рублёвым со счётом 2:6, 7:5, 7:6 (7:5). Отметим, Каспер прервал серию поражений в матче с Андреем, составлявшую четыре матча кряду.



После завершения тай-брейка третьего решающего сета Рууд эмоционально отреагировал на выход в полуфинал – первый для него на Итоговом чемпионате АТР. За право сыграть в решающем матче Рууд сыграет со второй ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым.

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