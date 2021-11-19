Собкин: результат матча Рублёв — Рууд закономерен. Каспер стал классным игроком на глазах

Заслуженный тренер России Борис Собкин прокомментировал поражение Андрея Рублёва от норвежца Каспера Рууда в матче третьего тура в Зёлёной группе. Встреча была решающей за выход в полуфинал соревнований.

«Результат матча Рублёв — Рууд, к сожалению, закономерен. Рууд сделал огромный скачок за этот год: и подача, и задняя линия. Он стал классным игроком буквально у нас на глазах. К сожалению, Каспер поразнообразнее Андрея, лучше подавал, как это ни странно. Начало матча было другое. Рууд и с Норри первый сет проиграл, казалось, матч закончился. А потом с трудом и оказался в полуфинале. Каспер стал серьёзным игроком.

Медведеву надо отнестись к полуфиналу со всей серьёзностью. Оба полуфинала будут очень интересными. Результаты я бы остерёгся прогнозировать. Не всё так просто и ясно. Понятно, что Даня выглядит очень хорошо, несмотря на вчерашний матч», — сказал Собкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

За выход в финал Итогового чемпионата АТР Рууд сыграет с ещё одним россиянином – второй ракеткой мира – Даниилом Медведевым.