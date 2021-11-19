Тарпищев – о поражении Рублёва: в его состоянии нужен план Б, которого у него нет

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал поражение Андрея Рублёва от норвежца Каспера Рууда в матче третьего тура в Зёлёной группе. Встреча была решающей за выход в полуфинал соревнований. Рууд одержал волевую победу над Рублёвым со счётом 2:6, 7:5, 7:6 (7:5).
«Главное – Рублёву не хватает свежести, есть психологическая усталость. Последние матчи первую половину он играл лучше второй. Конец сезона, логично. Да и его соперники – Рууд, Хуркач играют вторую половину матча нечисто. Сказываются запредельные нагрузки, которые были на последние три-четыре месяца.
Трагедии для Рублёва нет, он закрепился в пятёрке. У него вылезли старые ошибки – проблема второй подачи и разнообразия в игре. В его состоянии нужен план Б, которого у него нет. Он пытается атаковать, но при усталости увеличивается количество ошибок. Вторую подачу надо варьировать. Так как процент первой подачи упал, то со второй получал атаку», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
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