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Рууд рассказал, как будет готовиться к матчу с Медведевым на Итоговом чемпионате АТР

Рууд рассказал, как будет готовиться к матчу с Медведевым на Итоговом чемпионате АТР
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Норвежский журналист Каспер Рууд прокомментировал победу над россиянином Андреем Рублёвым на Итоговом чемпионате АТР.

Рууд на тай-брейке третьего сета впервые в карьере обыграл россиянина и вышел в полуфинал, где встретится со второй ракеткой мира – россиянином Даниилом Медведевым.

«Я очень рад, немного устал. Очень хорошее чувство, после пресс-конференции пойду в сауну, буду готовиться к следующему матчу. Первый опыт для меня — играть в полуфинале этого турнира. Жду хорошего матча.

Я сегодня посмотрю наши матчи с Медведевым. Может, игры Медведева с Тимом, интересно, что он делал с Даниилом в предыдущих матчах. Сейчас Медведев играет очень хорошо, моё задание завтра — удивить его, попробовать победить. Это будет сложно, Даня — хороший игрок», — передаёт слов Рууда корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

Ну как же так, Андрей! Рублёв упустил место в плей-офф Итогового, ведя 1-0 по сетам Ну как же так, Андрей! Рублёв упустил место в плей-офф Итогового, ведя 1-0 по сетам
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