Рууд рассказал, как будет готовиться к матчу с Медведевым на Итоговом чемпионате АТР

Норвежский журналист Каспер Рууд прокомментировал победу над россиянином Андреем Рублёвым на Итоговом чемпионате АТР.

Рууд на тай-брейке третьего сета впервые в карьере обыграл россиянина и вышел в полуфинал, где встретится со второй ракеткой мира – россиянином Даниилом Медведевым.



«Я очень рад, немного устал. Очень хорошее чувство, после пресс-конференции пойду в сауну, буду готовиться к следующему матчу. Первый опыт для меня — играть в полуфинале этого турнира. Жду хорошего матча.



Я сегодня посмотрю наши матчи с Медведевым. Может, игры Медведева с Тимом, интересно, что он делал с Даниилом в предыдущих матчах. Сейчас Медведев играет очень хорошо, моё задание завтра — удивить его, попробовать победить. Это будет сложно, Даня — хороший игрок», — передаёт слов Рууда корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.