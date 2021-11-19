Стало известно время начала полуфинала Медведев — Рууд на Итоговом турнире года

Стало известно расписание полуфинальных матчей на Итоговом чемпионате АТР в Турине (Италия).

Российский теннисист Даниил Медведев, который является действующим победителем соревнований, сыграет с норвежцем Каспером Руудом вторым запуском после парного матча, то есть не ранее 16:00 мск.

Встреча первой ракетки мира серба Новака Джоковича с представителем Германии Александром Зверевым завершит игровой день и начнётся не ранее 23:00 мск.

Напомним, Медведев, хоть и в трёх сетах, но выиграл все матчи в Красной группе и занял первое место. Рууд за выход в полуфинал сыграл непростой матч с россиянином Андреем Рублёвым. Победитель определился только на тай-брейке третьего сета. Рублёв проиграл Рууду со счётом 6:2, 5:7, 6:7 (5:7).