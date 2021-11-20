Невакцинированные теннисисты не смогут участвовать в Australian Open-2022
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Директор турнира Открытого чемпионата Австралии Крейг Тили подтвердил, что теннисисты должны будут пройти полную вакцинацию от коронавируса, чтобы принять участие в Открытом чемпионате Австралии по теннису 2022 года.
Ранее сообщалось, что организаторы Открытого чемпионата Австралии 2022 года и других турниров, которые пройдут на территории страны, ведут переговоры с местными властями об условиях, на которых в страну могут допустить иностранных теннисистов.
Открытый чемпионат Австралии пройдёт в начале следующего года. Напомним, действующими чемпионами турнира являются японка Наоми Осака и серб Новак Джокович, в финале обыгравший представителя России Даниила Медведева.
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