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Кафельников назвал причину, по которой Рублёв проиграл Рууду на Итоговом чемпионате ATP

Кафельников назвал причину, по которой Рублёв проиграл Рууду на Итоговом чемпионате ATP
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Бывшая первая ракетка мира, двукратный победитель турниров «Большого шлема» Евгений Кафельников прокомментировал поражение россиянина Андрея Рублёва в решающем матче с норвежцем Каспером Руудом за выход в полуфинал Итогового чемпионата ATP в Турине (Италия). Встреча завершилась со счётом 2:6, 7:5, 7:6 (7:5) в пользу Рууда.

«У меня нет никаких объяснений, почему Рублёв упустил победу во вчерашнем матче. Последние выступления Андрея оставили кислый привкус после отличного начала сезона. Концовку сезона откровенно смазал. Не думаю, что это связано с психологией, спад в игре связан напрямую с некоторыми элементами игры. Андрей не очень хорошо готов физически. Одна из главных причин поражения — физическая форма. Рууд был готов к этому важному матчу лучше Рублёва. Касперу нужно отдать должное, он вытащил тяжелейший матч», — приводит слова Кафельникова «Спорт-экспресс».

Ну как же так, Андрей! Рублёв упустил место в плей-офф Итогового, ведя 1-0 по сетам Ну как же так, Андрей! Рублёв упустил место в плей-офф Итогового, ведя 1-0 по сетам
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