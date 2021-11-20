Тарпищев отреагировал на выход Медведева в финал Итогового чемпионата ATP
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал выход российского теннисиста Даниила Медведева в финал Итогового чемпионата ATP. В полуфинале россиянин обыграл норвежца Каспера Рууда со счётом 6:2, 6:4.
«Даня показал свой теннис. Понятно, что соперник не до конца свежий. Не было сомнений, что Медведев может проиграть Рууду. По классу игры он выше.
Кто предпочтительнее в финале? Мне бы хотелось, чтобы Даня играл с Джоковичем. Чем больше он будет с ним играть, тем быстрее начнёт обыгрывать его на постоянной основе. Джокович посильнее Зверева по классу игры. Но быстрый корт и подача могут помочь Саше. Будет интересно», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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