Медведев сравнил возможных соперников по финалу Итогового чемпионата ATP

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу в полуфинале Итогового чемпионата ATP с Каспером Руудом (6:2, 6:4).
«Когда ты играешь против таких игроков, как Каспер, у них главное оружие — форхенд. Это не секрет. Для меня было важным играть низко, глубоко, бить ему под бэкхенд.
Сравнить возможных соперников по финалу? Недавно играли с Сашей. Сильные удары, классная подача. Совершенные игроки, хороший приём, отличная подача. Когда ты играешь против Новака, чувствуешь, как круто он подаёт. Возможно, у него сейчас лучшая подача за его карьеру. Один из лучших в туре на приёме. Не так важно, с кем я буду играть. Я просто буду думать, что мне надо сделать по-другому, что придумать, думать о своей игре.
Я не так много смотрю теннис, только когда сам на больших турнирах. Я видел результаты Рууда, видел матчи против Андрея и Норри. Он проигрывал первые сеты, но возвращался. Он играл против меня очень умно. Пробовал разные вещи, но я находил ответы на его удары. Все говорили, что он не умеет играть на харде, но он доказал, что это не так», — передает слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
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