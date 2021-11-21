Эрбер и Маю стали победителями Итогового турнира ATP в парном разряде

Французские теннисисты Пьер-Юг Эрбер и Николя Маю стали победителями Итогового турнира ATP в парном разряде. В решающей встрече они обыграли дуэт Раджива Рама (США) и Джо Солсбери (Великобритания) со счётом 6:4, 7:6 (7:0).

Продолжительность встречи составила 1 час 32 минуты. На счету французов 9 подач навылет, 3 двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из 7. Рам и Солсбери выполнили 5 эйсов, допустили 1 двойную ошибку и не использовали ни одного брейк-пойнта.

Примечательно, что теннисисты уже встречались друг с другом на групповом этапе турнира. Тогда победу одержали Рам и Солсбери.

Напомним, сегодня также состоится финальный матч одиночного разряда, в котором россиянин Даниил Медведев сыграет с Александром Зверевым (Германия).