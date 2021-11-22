Тина Канделаки прокомментировала пропажу китайской теннисистки Пэн Шуай

Заместитель генерального директора холдинга «Газпром-медиа» Тина Канделаки высказалась о скандальной ситуации вокруг китайской теннисистки Пэн Шуай.

«Сначала жёсткое вымарывание инфоповода о сексуальном домогательстве со стороны могущественного человека. Вплоть до запрета в Сети слова «теннис». Потом очень похожее на фальшивку электронное письмо в духе «у меня всё прекрасно». И вот — предъявление китайской теннисистки Пэн Шуай, рискнувшей пойти против родной номенклатуры, мировой общественности.

Вероятность того, что Пэн находится в заложниках, мягко говоря, очень высока. Она наверняка не покинет пределы Поднебесной до Олимпиады. А может быть, и не сделает этого никогда.

Так что главный вопрос в том, согласится ли руководство WTA — женского теннисного тура — с такой топорной отработкой скандала или решит потерять десятки миллионов долларов доходов на территории Китая, чтобы докопаться до истины.

В Китае нет ни секса, ни тем более сексуальных домогательств. Такой вот газлайтинг международного уровня», — написала Канделаки в своём телеграм-канале.

Напомним, чемпионка двух турниров «Большого шлема» в парном разряде перестала выходить на связь после того, как в своих социальных сетях заявила о домогательствах со стороны бывшего вице-премьера Китая Чжана Гаоли. Молчание продлилось более полутора недель. 17 ноября Пэн отправила письмо с опровержением своих же слов руководству WTA. Общественность скептически отнеслась к подлинности заявления Шуай, позднее в сети появились якобы свежие снимки и видео спортсменки. В WTA заявили о возможности вывода своего бизнеса из Китая в случае отсутствия прозрачной процедуры расследования дела Шуай.