Global Athlete выступила с резким заявлением в адрес МОК на фоне ситуации с Пэн Шуай

В организации Global Athlete отреагировали на видеозвонок президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха с китайской теннисисткой Пэн Шуай, которая на время исчезла после того, как в своих социальных сетях заявила о домогательствах со стороны бывшего вице-премьера Китая Чжана Гаоли.

«МОК продемонстрировал полное игнорирование обвинений в сексуальном насилии и надругательствах над спортсменами. Беспечно подходя к исчезновению Пэн Шуай и отказываясь упоминать о её серьёзных обвинениях в сексуальном насилии, президент МОК Томас Бах и Комиссия спортсменов МОК демонстрируют отвратительное безразличие к сексуальному насилию и благополучию спортсменок.

Мы рады, что Пэн Шуай жива, но подтверждение МОК звонка звезде тенниса не гарантирует её безопасности или благополучия. Пресс-релиз МОК — вредная попытка успокоить как заинтересованных спортсменов, так и китайские власти. В их релизе отмечается, что Пэн никогда не заявляла о сексуальном насилии и не пропадала более двух недель. Эти заявления делают МОК соучастником злонамеренной пропаганды китайских властей и отсутствия заботы об основных правах человека и справедливости. Бах пригласил Пэн на ужин, вместо того чтобы обеспечить её безопасность, и тем самым лишь посмеялся над этой серьёзной ситуацией, которая, к сожалению, слишком знакома многим спортсменкам.

Мы поддерживаем наше заявление от 19 ноября 2021 года и призываем МОК немедленно приостановить деятельность Олимпийского комитета Китая до тех пор, пока Пэн Шуай не будет разрешён безопасный выезд из Китая и не будет проведено полное и прозрачное расследование её утверждений о сексуальном насилии.

Сегодняшние действия МОК снова демонстрируют, что организация подводит спортсменов, поддерживает жестокие авторитарные режимы и игнорирует права человека. Спортсмены и международное политическое сообщество должны привлечь МОК к ответственности за свои действия», — отмечается в заявлении организации.