Даниил Медведев занял 2-е место в списке самых высокооплачиваемых теннисистов в 2021 году

Российский теннисист Даниил Медведев расположился на втором месте в списке самых высокооплачиваемых теннисистов в сезоне-2021, подсчитали в издании Ubitennis. За выступления в одиночном разряде Медведев заработал $ 7 466 284, в парном — $ 14 987, общая сумма составила $ 7 481 271.
Медведев уступил лишь первой ракетке мира Новаку Джоковичу. Другой россиянин Андрей Рублёв занял пятое место.
Топ-10 самых высокооплачиваемых теннисистов в сезоне-2021
1. Новак Джокович (Сербия) — $ 9 100 547
2. Даниил Медведев (Россия) — $ 7 481 271
3. Александр Зверев (Германия) — $ 6 420 344
4. Стефанос Циципас (Греция) — $ 3 579 155
5. Андрей Рублёв (Россия) — $ 3 331 378
6. Маттео Берреттини (Италия) — $ 3 231 908
7. Кэмерон Норри (Британия) — $ 2 623 881
8. Каспер Рууд (Норвегия) — $ 2 314 629
9. Хуберт Хуркач (Польша) — $ 2 313 289
10. Янник Синнер (Италия) — $ 2 233 199
- 23 ноября 2021
-
16:39
-
16:15
-
15:54
-
15:48
-
15:43
-
14:22
-
14:04
-
13:44
-
13:37
-
13:12
-
11:55
-
11:32
-
11:01
-
10:20
-
09:49
-
09:48
-
09:39
-
09:34
-
09:28
-
00:59
-
00:28
-
00:14
- 22 ноября 2021
-
22:41
-
21:21
-
20:20
-
18:16
-
17:52
-
16:58
-
16:34
-
16:25
-
16:05
-
15:37
-
15:06
-
14:50
-
14:25