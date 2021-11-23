Даниил Медведев занял 2-е место в списке самых высокооплачиваемых теннисистов в 2021 году

Российский теннисист Даниил Медведев расположился на втором месте в списке самых высокооплачиваемых теннисистов в сезоне-2021, подсчитали в издании Ubitennis. За выступления в одиночном разряде Медведев заработал $ 7 466 284, в парном — $ 14 987, общая сумма составила $ 7 481 271.

Медведев уступил лишь первой ракетке мира Новаку Джоковичу. Другой россиянин Андрей Рублёв занял пятое место.

Топ-10 самых высокооплачиваемых теннисистов в сезоне-2021

1. Новак Джокович (Сербия) — $ 9 100 547

2. Даниил Медведев (Россия) — $ 7 481 271

3. Александр Зверев (Германия) — $ 6 420 344

4. Стефанос Циципас (Греция) — $ 3 579 155

5. Андрей Рублёв (Россия) — $ 3 331 378

6. Маттео Берреттини (Италия) — $ 3 231 908

7. Кэмерон Норри (Британия) — $ 2 623 881

8. Каспер Рууд (Норвегия) — $ 2 314 629

9. Хуберт Хуркач (Польша) — $ 2 313 289

10. Янник Синнер (Италия) — $ 2 233 199