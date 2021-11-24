Хачанов – о собственной тренировке на Кубке Дэвиса: очень сильный

Российский теннисист Карен Хачанов отреагировал на публикацию пресс-службы Кубка Дэвиса. На ролике уроженец Москвы проводит разминку перед одной из первых тренировок в Мадриде (Испания).
«Очень сильный», — прокомментировал видео теннисист.
Видео доступно в «твиттере» Кубка Дэвиса.
Финальный этап Кубка Дэвиса пройдёт с 25 ноября по 5 декабря. Сборная России попала в одну группу с командами Эквадора и Испании. Первый матч россияне проведут с Эквадором (27 ноября), второй — с Испанией (28 ноября). В состав команды, помимо Хачанова, вошли Даниил Медведев, Андрей Рублёв и Аслан Карацев (Евгений Донской – запасной).
Смотри Кубок Дэвиса с 25 ноября по 5 декабря эксклюзивно в Okko.
Отметим, что в последний раз Хачанов участвовал в соревнованиях 3 ноября. Тогда во втором круге турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция) Карен в трёх сетах уступил представителю Болгарии Григору Димитрову со счётом 6:4, 2:6, 0:6.
- 24 ноября 2021
-
11:01
-
10:51
-
10:28
-
09:54
-
09:42
-
09:33
-
09:21
-
09:14
-
00:37
-
00:19
- 23 ноября 2021
-
23:37
-
23:04
-
22:55
-
22:23
-
21:41
-
21:23
-
21:06
-
19:54
-
19:23
-
18:44
-
18:31
-
17:41
-
16:39
-
16:15
-
15:54
-
15:48
-
15:43
-
14:22
-
14:04
-
13:44
-
13:37
-
13:12
-
11:55
-
11:32
-
11:01