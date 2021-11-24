Хачанов – о собственной тренировке на Кубке Дэвиса: очень сильный

Российский теннисист Карен Хачанов отреагировал на публикацию пресс-службы Кубка Дэвиса. На ролике уроженец Москвы проводит разминку перед одной из первых тренировок в Мадриде (Испания).



«Очень сильный», — прокомментировал видео теннисист.

Видео доступно в «твиттере» Кубка Дэвиса.

Финальный этап Кубка Дэвиса пройдёт с 25 ноября по 5 декабря. Сборная России попала в одну группу с командами Эквадора и Испании. Первый матч россияне проведут с Эквадором (27 ноября), второй — с Испанией (28 ноября). В состав команды, помимо Хачанова, вошли Даниил Медведев, Андрей Рублёв и Аслан Карацев (Евгений Донской – запасной).



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Отметим, что в последний раз Хачанов участвовал в соревнованиях 3 ноября. Тогда во втором круге турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция) Карен в трёх сетах уступил представителю Болгарии Григору Димитрову со счётом 6:4, 2:6, 0:6.