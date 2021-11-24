Бычкова: на игрока топ-10 Карацев пока не тянет, но потенциал у него есть

Российская теннисистка Екатерина Бычкова поделилась мнением об игре 18-й ракетки мира Аслана Карацева.



«Карацев точно заслуживает награды «Прорыв года», он всех поразил и вообще молодец большой. Первые полгода Аслан играл на волне после Австралии, потом начались сложности. Он не справился с давлением, ему надо было привыкнуть ко всей этой атмосфере, к повышенному вниманию болельщиков и СМИ.



Тяжело привыкнуть к новой роли, когда ты уже не просто среднестатистический теннисист, а настоящая звезда, с которой все хотят поговорить, хотят от тебя результатов, хотят, хотят, хотят. А ты просто 27-летний парень, который за всю жизнь не поднимался выше топ-200. Он вышел из привычной зоны, и ему пришлось ставить новые цели. Они с тренером явно перевыполнили все задачи, которые очерчивали перед собой. Знаешь, когда ребенок в подростковом возрасте начинает резко расти, и тело не справляется с этим. Примерно такая же ситуация сложилась и у Аслана.



Мне понравилось, что он после победы в Москве и поражения в Париже честно сказал: «Сейчас не получилось, но в следующем году мы с тренером постараемся войти в топ-10. Будем целенаправленно над этим работать». Посмотрим. Цель хорошая. Получится ли? Он взрослее всех остальных наших ребят и, наверное, спокойнее. Мне кажется, он еще может показать неплохие результаты в ближайшие пару-тройку лет.



Тянет ли Карацев на топ-10? В этом сезоне он туда не вошел, поэтому скорее всего нет. Тем более ему теперь придется удерживать результаты и защищать большое количество очков. Это тяжелая история. Сейчас пройдет Кубок Дэвиса, начнется предсезонка, и вот тогда ему надо будет очень хорошо поработать. Но он умеет это делать», — приводит слова Бычковой «Рейтинг Букмекеров».

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