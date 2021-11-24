Бублик выполнил наибольшее количество эйсов в 2021 году. Медведев — в топ-5

Теннисист из Казахстана Александр Бублик стал лидером завершающегося сезона ATP по количеству выполненных подач навылет. В 62 проведённых матчах он отметился 840 эйсами.
Ближайшим преследователем Бублика стал представитель Германии Александр Зверев — в его активе 749 эйсов в 74 сыгранных матчах. Тройку замыкает Райлли Опелка из США, который в 43 проведённых играх выполнил 737 подач навылет.
Нельзя не отметить и пребывание в числе лучших россиянина Даниила Медведева. У уроженца Москвы 652 подачи навылет в 71 матче.
ATP. Сезон-2021. Эйсы
1. Александр Бублик (Казахстан) — 840 эйсов в 62 матчах
2. Александр Зверев (Германия) — 749 (74)
3. Райлли Опелка (США) — 737 (43)
4. Джон Иснер (США) — 701 (34)
5. Даниил Медведев (Россия) — 652 (71)
6. Маттео Берреттини (Италия) — 614 (53)
7. Хуберт Хуркач (Польша) — 580 (59)
8. Ллойд Джордж Харрис (ЮАР) — 576 (51)
9. Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 560 (62)
10. Марин Чилич (Хорватия) — 546 (51)…
12. Андрей Рублёв (Россия) — 518 (71)...
15. Новак Джокович (Сербия) — 464 (58)…
17. Карен Хачанов (Россия) — 428 (59).
- 24 ноября 2021
-
16:59
-
16:51
-
16:17
-
16:05
-
15:32
-
15:12
-
14:55
-
14:26
-
13:55
-
13:50
-
13:37
-
13:17
-
12:56
-
12:21
-
12:08
-
11:01
-
10:51
-
10:28
-
09:54
-
09:42
-
09:33
-
09:21
-
09:14
-
00:37
-
00:19
- 23 ноября 2021
-
23:37
-
23:04
-
22:55
-
22:23
-
21:41
-
21:23
-
21:06
-
19:54
-
19:23
-
18:44