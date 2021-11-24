Бублик выполнил наибольшее количество эйсов в 2021 году. Медведев — в топ-5

Теннисист из Казахстана Александр Бублик стал лидером завершающегося сезона ATP по количеству выполненных подач навылет. В 62 проведённых матчах он отметился 840 эйсами.



Ближайшим преследователем Бублика стал представитель Германии Александр Зверев — в его активе 749 эйсов в 74 сыгранных матчах. Тройку замыкает Райлли Опелка из США, который в 43 проведённых играх выполнил 737 подач навылет.



Нельзя не отметить и пребывание в числе лучших россиянина Даниила Медведева. У уроженца Москвы 652 подачи навылет в 71 матче.



ATP. Сезон-2021. Эйсы



1. Александр Бублик (Казахстан) — 840 эйсов в 62 матчах

2. Александр Зверев (Германия) — 749 (74)

3. Райлли Опелка (США) — 737 (43)

4. Джон Иснер (США) — 701 (34)

5. Даниил Медведев (Россия) — 652 (71)

6. Маттео Берреттини (Италия) — 614 (53)

7. Хуберт Хуркач (Польша) — 580 (59)

8. Ллойд Джордж Харрис (ЮАР) — 576 (51)

9. Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 560 (62)

10. Марин Чилич (Хорватия) — 546 (51)…

12. Андрей Рублёв (Россия) — 518 (71)...

15. Новак Джокович (Сербия) — 464 (58)…

17. Карен Хачанов (Россия) — 428 (59).