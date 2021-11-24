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Бублик выполнил наибольшее количество эйсов в 2021 году. Медведев — в топ-5

Бублик выполнил наибольшее количество эйсов в 2021 году. Медведев — в топ-5
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Теннисист из Казахстана Александр Бублик стал лидером завершающегося сезона ATP по количеству выполненных подач навылет. В 62 проведённых матчах он отметился 840 эйсами.

Ближайшим преследователем Бублика стал представитель Германии Александр Зверев — в его активе 749 эйсов в 74 сыгранных матчах. Тройку замыкает Райлли Опелка из США, который в 43 проведённых играх выполнил 737 подач навылет.

Нельзя не отметить и пребывание в числе лучших россиянина Даниила Медведева. У уроженца Москвы 652 подачи навылет в 71 матче.

ATP. Сезон-2021. Эйсы

1. Александр Бублик (Казахстан) — 840 эйсов в 62 матчах
2. Александр Зверев (Германия) — 749 (74)
3. Райлли Опелка (США) — 737 (43)
4. Джон Иснер (США) — 701 (34)
5. Даниил Медведев (Россия) — 652 (71)
6. Маттео Берреттини (Италия) — 614 (53)
7. Хуберт Хуркач (Польша) — 580 (59)
8. Ллойд Джордж Харрис (ЮАР) — 576 (51)
9. Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 560 (62)
10. Марин Чилич (Хорватия) — 546 (51)…
12. Андрей Рублёв (Россия) — 518 (71)...
15. Новак Джокович (Сербия) — 464 (58)…
17. Карен Хачанов (Россия) — 428 (59).

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