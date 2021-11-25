Директор Australian Open: одно о Джоковиче можно сказать наверняка

Директор Australian Open Крейг Тили прокомментировал ситуацию с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем, который может пропустить турнир. Джокович до сих пор не раскрыл свой статус вакцинации; предполагается, что он не прививался. На Открытый чемпионат Австралии пустят только привитых теннисистов.
«Он ни с кем не делился своим статусом. Но одно можно сказать наверняка: если он будет играть здесь в январе — значит, он привился.
Новак девять раз побеждал на Australian Open, и я уверен, что он хочет завоевать десятый титул. У него 20 титулов на турнирах «Большого шлема», как у Рафаэля Надаля, который сыграет на турнире, и у Роджера Федерера. Один из них может вырваться вперёд. И я не думаю, что Новак хочет оставить это кому-нибудь другому», — приводит слова Крейга Тили Straits Times.
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