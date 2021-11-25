Цонга: надеюсь, организаторы Australian Open дадут мне уайлд-кард

Французский теннисист Жо-Вильфрид Цонга объявил о скором возвращении в тур после травмы.



«Планирую вернуться к соревновательному теннису уже в январе, поэтому очень надеюсь, что организаторы Australian Open дадут мне уайлд-кард», — цитирует теннисиста RMC Sport.



Лишь один из четырёх последних сезонов 36-летнего француза можно назвать полноценным — в 2019 году он провёл 66 матчей, в которых одержал 44 победы. В трёх других сезонах Жо-Вильфрид суммарно одержал 6 побед в 23 матчах.



В 2021 году Цонга провёл девять матчей, в которых одержал лишь одну победу. Его последний официальный матч состоялся на Уимблдоне, где он в первом же круге уступил Микаэлю Имеру из Швеции — 5:7, 7:6 (7:4), 7:5, 4:6, 3:6.