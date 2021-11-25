Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Цонга: надеюсь, организаторы Australian Open дадут мне уайлд-кард

Цонга: надеюсь, организаторы Australian Open дадут мне уайлд-кард
Комментарии

Французский теннисист Жо-Вильфрид Цонга объявил о скором возвращении в тур после травмы.

«Планирую вернуться к соревновательному теннису уже в январе, поэтому очень надеюсь, что организаторы Australian Open дадут мне уайлд-кард», — цитирует теннисиста RMC Sport.

Лишь один из четырёх последних сезонов 36-летнего француза можно назвать полноценным — в 2019 году он провёл 66 матчей, в которых одержал 44 победы. В трёх других сезонах Жо-Вильфрид суммарно одержал 6 побед в 23 матчах.

В 2021 году Цонга провёл девять матчей, в которых одержал лишь одну победу. Его последний официальный матч состоялся на Уимблдоне, где он в первом же круге уступил Микаэлю Имеру из Швеции — 5:7, 7:6 (7:4), 7:5, 4:6, 3:6.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021