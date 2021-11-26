«Вы продали душу Кубка Дэвиса!» Ллейтон Хьюитт — о переезде турнира в Абу-Даби
Поделиться
Бывшая первая ракетка мира австралиец Ллейтон Хьюитт прокомментировал решение организаторов перенести Кубок Дэвиса в Абу-Даби (ОАЭ) с 2022 года.
«Считаю, это глупо. Кубок Дэвиса — он ведь совсем не об этом. Если они собираются продать душу Кубка Дэвиса на Ближний Восток на пять лет, они действительно убивают соревнование.
Я прекрасно помню, как играл в полуфинале и финале Кубка Дэвиса при заполненных трибунах. Это такие памятные моменты. И не имеет значения, было это в Австралии или на выезде. Атмосфера была невероятной. Кубок Дэвиса был вершиной мужского тенниса», — приводит слова Ллейтона Хьюитта издание Tennis365.
Поддержи наших и смотри Кубок Дэвиса с 25 ноября по 5 декабря эксклюзивно в Okko.
Комментарии
- 26 ноября 2021
-
10:31
-
10:19
-
10:00
-
09:59
-
09:47
-
09:15
-
09:09
-
04:35
-
00:37
-
00:12
- 25 ноября 2021
-
23:46
-
23:08
-
22:51
-
22:40
-
22:23
-
21:09
-
20:42
-
20:31
-
19:32
-
19:06
-
18:44
-
17:31
-
17:02
-
17:01
-
15:59
-
15:30
-
14:00
-
13:21
-
13:04
-
12:00
-
11:32
-
11:15
-
10:31
-
10:00
-
09:33
Партнерский контент