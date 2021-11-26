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«Вы продали душу Кубка Дэвиса!» Ллейтон Хьюитт — о переезде турнира в Абу-Даби

«Вы продали душу Кубка Дэвиса!» Ллейтон Хьюитт — о переезде турнира в Абу-Даби
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Бывшая первая ракетка мира австралиец Ллейтон Хьюитт прокомментировал решение организаторов перенести Кубок Дэвиса в Абу-Даби (ОАЭ) с 2022 года.

«Считаю, это глупо. Кубок Дэвиса — он ведь совсем не об этом. Если они собираются продать душу Кубка Дэвиса на Ближний Восток на пять лет, они действительно убивают соревнование.

Я прекрасно помню, как играл в полуфинале и финале Кубка Дэвиса при заполненных трибунах. Это такие памятные моменты. И не имеет значения, было это в Австралии или на выезде. Атмосфера была невероятной. Кубок Дэвиса был вершиной мужского тенниса», — приводит слова Ллейтона Хьюитта издание Tennis365.

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