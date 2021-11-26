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Яркие моменты первого игрового дня Кубка Дэвиса. Видео

Яркие моменты первого игрового дня Кубка Дэвиса. Видео
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Вашему вниманию самые яркие моменты первого игрового дня финальной стадии Кубка Дэвиса – 2021. В стартовый день соревнований играли представители групп B, C и D.

Сборная Швеции неожиданно легко обыграла сборную Канады (3-0), команда Франции лишь по итогам парного матча одолела Чехию (2-1), а Хорватия без особых проблем разобралась со сборной Австралии (3-0).

Сборная России попала в одну группу с командами Эквадора и Испании. Первый матч россияне проведут с Эквадором (27 ноября), второй — с Испанией (28 ноября). В состав команды вошли Даниил Медведев, Карен Хачанов, Андрей Рублёв и Аслан Карацев (Евгений Донской – запасной).

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