Чесноков: у Рублёва бывают всплески эмоций — пора привыкнуть

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков прокомментировал победу Андрея Рублёва в первом матче на турнире. Рублёв обыграл эквадорца Роберто Кироса. Матч закончился со счётом 6:3, 4:6, 6:1. После того, как Рублёв проиграл второй сет, он выбил мяч на трибуны, за что получил предупреждение.



«Смотрел, как вчера Эквадор играл против Испании, и не увидел ничего особенного. У нашей команды есть огромный запас на Кубке Дэвиса: и игроков, и возможностей, что один проигранный сет Рублёва особо не имеет значения.



У Рублёва по идее не было никаких проблем. Если знать Андрея, то иногда у него бывают такие всплески эмоций: может бить себя ракеткой по ногам, кусать ракетку — пора привыкнуть, для Рублёва здесь точно нет ничего особенного. Всё нормально, это первый матч», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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