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«Я просто немного дурной». Рублёв объяснил раздражение после проигранного сета Киросу

«Я просто немного дурной». Рублёв объяснил раздражение после проигранного сета Киросу
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Российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал победу в матче Кубка Дэвиса с эквадорцем Роберто Киросом. Матч закончился со счётом 6:3, 4:6, 6:1. После того, как Рублёв проиграл второй сет, он выбил мяч на трибуны, за что получил предупреждение.

«Моё недовольство? Это произошло, потому что я немного дурной. Нелегко играть первый матч, особенно в Мадриде, где такие условия. Соперник проводил второй матч, он чувствовал себя немного лучше на корте.

Но, в любом случае, я очень рад, что смог победить. Думаю, сыграл неплохо для первого матча на турнире. Мне немного не повезло во втором сете, был хороший шанс, но я его не использовал. Я допустил ошибку, а он набрал отличные очки на подаче», — сказал Рублёв на пресс-конференции.

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