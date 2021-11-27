«Я просто немного дурной». Рублёв объяснил раздражение после проигранного сета Киросу

Российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал победу в матче Кубка Дэвиса с эквадорцем Роберто Киросом. Матч закончился со счётом 6:3, 4:6, 6:1. После того, как Рублёв проиграл второй сет, он выбил мяч на трибуны, за что получил предупреждение.
«Моё недовольство? Это произошло, потому что я немного дурной. Нелегко играть первый матч, особенно в Мадриде, где такие условия. Соперник проводил второй матч, он чувствовал себя немного лучше на корте.
Но, в любом случае, я очень рад, что смог победить. Думаю, сыграл неплохо для первого матча на турнире. Мне немного не повезло во втором сете, был хороший шанс, но я его не использовал. Я допустил ошибку, а он набрал отличные очки на подаче», — сказал Рублёв на пресс-конференции.
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