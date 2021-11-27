Медведев прокомментировал победу в первом матче на Кубке Дэвиса

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу в матче Кубке Дэвиса с эквадорцем Эмило Гомесом. Матч закончился со счётом 6:0, 6:2.



«Безусловно, я доволен своим уровнем игры. Сегодня не допустил много ошибок, провёл хороший матч. Думаю, что Эмилио был уставшим после прошлого матча.



Сегодня мне удалось сдержать его. Я смог понять, что он хочет делать, понимал, что должен делать сам.



Я рад и доволен своей игрой. На Кубке Дэвиса бывает много сенсаций. Игроки, находящиеся далеко в рейтинге ATP, демонстрируют невероятный теннис. Я был готов к этому. Хотелось провести чистый матч, отыграть без ошибок», — сказал Медведев на пресс-конференции.

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