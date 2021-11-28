Бэкхенд Стефаноса Циципаса вошёл в топ-100 лучших фото 2021 года по версии TIME

Снимок, на котором запечатлено исполнение бэкхенда четвёртой ракеткой мира греком Стефаносом Циципасом, вошёл в топ-100 лучших фото 2021 года по версии авторитетного американского журнала TIME.

Фотография была сделана спортивным фотографом Джулиан Финни в финале «Ролан Гаррос», где Циципас боролся с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем. Встреча завершилась поражением грека со счётом 7:6 (8:6), 6:2, 3:6, 2:6, 4:6.

Ранее Циципас успешно перенёс операцию на правом локте. Травма беспокоила его уже давно, а на прошедшем Итоговом чемпионате ATP обострилась, что заставило Стефаноса сняться с соревнований. Грек заявил, что, вероятнее всего, вернётся в тур в январе 2022 года на серии турниров в Австралии перед Открытым чемпионатом этой страны.