Даниил Медведев высказался о возможном давлении трибун в матче с Испанией на Кубке Дэвиса

Вторая ракетка мира, россиянин Даниил Медведев поделился ожиданиями от матча с Испанией на групповом этапе финальной стадии Кубка Дэвиса. Соревнования проходят в Мадриде.

Ранее сборная России разгромила Эквадор со счётом 3-0, такого же результата добились испанцы. Помимо Медведева, Россию на турнире представляют Андрей Рублёв, Аслан Карацев, Карен Хачанов и Евгений Донской.

«Я счастлив, что на трибунах много людей. Конечно, в матче с Испанией большинство будет против нас. На самом деле не против нас, а за Испанию. Такое я испытывал на себе много раз, поэтому буду готов. Конечно, самое важное для нас – постараться набрать два очка и одержать победу», — приводит слова Медведева пресс-служба турнира.

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